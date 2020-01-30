«А по астероиду и коронавирусу вы уже решения приняли?» Комиссия ЗакСа Петербурга не одобрила инициативу снизить муниципальный фильтр на выборах губернатора

Профильная комиссия по устройству государственной власти петербургского Заксобрания не поддержала инициативу о снижении муниципального фильтра на выборах губернатора. Это решение члены комиссии (она предварительно рассматривает законопроекты, прежде чем они будут вынесены на обсуждение всего парламента) приняли на заседании 30 января.

С инициативой снизить процент подписей депутатов местных советов, которые должен собрать каждый кандидат на пост главы города для регистрации, выступил муниципалитет «Смольнинское». Большинство мандатов в этом муниципальном образовании по итогам последних выборов получили оппозиционеры. Они предложили снизить порог муниципального фильтра в Петербурге с 10 до 6%. Представлял законопроект на заседании комиссии ЗакСа муниципальный депутат Александр Захаров.

Но парламентарии, представляющие в региональном Заксобрании «Единую Россию», желание муниципальных депутатов «Смольнинского» скорректировать городской закон не оценили.

«Вы предметы ведения [муниципальных властей] знаете? Какие вопросы [муниципальный совет] должен рассматривать?» – проэкзаменовал Александра Захарова председатель парламентской комиссии Юрий Гладунов.





И дал понять, что не считает порядок проведения выборов губернатора вопросом, на который должны влиять депутаты местных советов: «Вот вы рассматриваете [на заседании совета «Смольнинского»] муниципальный фильтр. Скажите, а какие решения вы приняли по астероидам? По коронавирусу? Я вас спрашиваю: вот сейчас движется к Земле астероид. Вы уже решение приняли какое-то?»

С Юрием Гладуновым был солидарен его коллега по фракции Денис Четырбок. Он рекомендовал депутату «Смольнинского» «не заниматься высшими материями», а вместо этого «работать на территории».

Сейчас для того, чтобы принять участие в выборах губернатора Петербурга, каждый кандидат должен собрать подписи 10% муниципальных депутатов в свою поддержку. Это максимально высокий порог, предусмотренный федеральным законом; при этом каждый регион может сам выбрать процент необходимых подписей. На последних губернаторских выборах ни у одного политика не было возможности преодолеть этот фильтр самостоятельно, без помощи «Единой России».



