Как не пропустить ничего важного при приемке квартиры

Если вы подписали акт приема-передачи после осмотра квартиры в новостройке, значит вас все в ней устраивает. После визирования документа предъявлять претензии может быть сложно, поэтому в смотровом листе нужно указать все обнаруженные недочеты.

ГК «Ленстройтрест»

Специалисты ГК «Ленстройтрест» советуют: чтобы не пропустить ничего важного при осмотре новой квартиры пригласите профессионала или же составьте чек-лист для тщательной проверки. Стоит взять с собой набор предметов, которые помогут вам в процессе – зажигалку или спички, лист бумаги, мел, фонарик, перфоратор или другой мощный электроприбор, уровень, отвертку-тестер или вольтметр.

Все по порядку

В первую очередь проверьте документы о принятии дома госкомиссией. Этот факт подтверждается разрешением на ввод объекта в эксплуатацию. Для приемки недвижимости понадобятся акт приема-передачи, означающий получение вами права собственности на квартиру, и смотровой лист, где вы отметите все обнаруженные недочеты.

Осматривайте квартиру при дневном свете, но дальние углы, плохо освещенные места поможет разглядеть фонарик. Впечатление уже можно составить по парадной и МОПам – не ленитесь осмотреть их со всей тщательностью.

ГК «Ленстройтрест»

Лазерный или гидроуровень вам понадобится, чтобы убедиться в ровной поверхности потолков, стен и пола. Строительным отвесом проверяют углы, откосы, стены и остекление. Рулеткой можно замерить высоту потолков и сравнить ее с данными проекта, допустимые перепады на потолке в 2-3 мм, это тоже можно проверить уровнем.

Плитка в санузлах должна быть ровной, а швы – чистыми, затертыми. Поочередно откройте все краны в кухне и ванной для проверки напора, наполните ванну и спустите воду. Тройники на кухне и в санузле должны находиться не выше 5 см от пола – это важно для стока воды из стиральной и посудомоечной машины.

ГК «Ленстройтрест»

Полы нигде не должны скрипеть при ходьбе, швы линолеума должны быть аккуратными, а ламинат – без зазоров. Плинтусы должны плотно прилегать и тоже быть ровными. Откройте и закройте каждое окно и дверь – не должно быть скрипа, трения, заедания.

Лист бумаги, спички или зажигалка понадобятся вам для проверки вентиляции. При исправной работающей вытяжке приложенный к решетке лист бумаги не падает за счет притяжения воздуха. Наклон пламени спички или зажигалки покажет, в какую сторону вытягивается воздух, и вытягивается ли.





Специалисты ГК «Ленстройтрест» советуют при приемке квартиры в новостройке в первую очередь обращать внимание на такие элементы отделки, как электрика и сантехника, остекление, вентиляция.



Чтобы определить качество стеклопакетов, приложите между рамой и оконными створками лист бумаги, закройте фрамугу и попробуйте вытащить бумагу. Если вытащить бумагу не получилось, скорее всего, створка отрегулирована неправильно, через нее может задувать.



Проверьте вольтметром напряжения на всех розетках, также включите в каждую из них какой-нибудь мощный электроприбор – например, перфоратор. А для проверки патронов в каждый вкрутите лампочку. Посмотрите, работают ли счетчики, запишите их показания.

Внутренний контроль

До приемки квартиры дольщиком специалисты отдела по передаче объектов недвижимости и техническому сопровождению ГК «Ленстройтрест» проводят так называемую внутреннюю приемку – скрупулёзно осматривают каждый уголок и фиксируют все замечания, чтобы устранить их еще до того, как дольщиков пригласят на осмотр.

ГК «Ленстройтрест»

Но если какие-то недочеты будущий новосел все-таки находит, то в большинстве случаев они некритичные – например, регулировка стеклопакетов, створок балконных дверей, царапины на входной двери и т.п. Часть их может быть устранена прямо в присутствии дольщика во время приемки квартиры. На какие-то работы нужно чуть больше времени. По нормативам на исправление отводится до 60 дней, но обычно ГК «Ленстройтрест» делает это быстрее. Самое главное – все выявленные дефекты зафиксировать в двух экземплярах листа осмотра и указать сроки их устранения.

Ян Фельдман, директор по маркетингу ГК «Ленстройтрест»:

– Чтобы построить качественный жилой дом, необходимо соблюдать нормативы и технологии строительства, использовать проверенные строительные материалы, избегать брака на всех этапах возведения объекта – от проектирования до отделочных работ. Не менее важна грамотная концепция проекта. Наша компания придерживается философии «ЖИВИ» – строит жилые кварталы «Янила», «Юттери» и «IQ Гатчина» с продуманной квартирографией и высоким качеством строительства. Что подтверждается статистикой продаж и количеством переданных дольщикам квартир без замечаний – 95% квартир в сданных комплексах ГК «Ленстройтрест» принимаются жильцами с первого раза. До 15% всех сделок совершаются по рекомендации друзей, живущих в наших домах, или являются повторной покупкой.

Справка о компании «Ленстройтрест»

ЖК ЯНИЛА КАНТРИ, застройщик ООО "ЛСТ Девелопмент", проектная декларация на сайте www.6543210.ru/kvartaly/jaanila-country/

ЖК ЯНИЛА ДРАЙВ, застройщик ООО "ЛСТ Девелопмент", проектная декларация на сайте https://www.6543210.ru/kvartaly/yanila_drive/

ЖК ЮТТЕРИ, застройщик ООО "ЛСТ Проджект", проектная декларация на сайте www.6543210.ru/kvartaly/yutteri/

ЖК IQ ГАТЧИНА, застройщик ООО"ЛСТ Гатчина", проектная декларация на сайте www.6543210.ru/kvartaly/iq-gatchina/