Девушку, пропавшую после вечеринки на Васильевском, ищут родственники и друзья

22-летняя Кристина Кукушкина пропала в среду, 29 января, в Петербурге после корпоратива на Васильевском острове. Больше суток она не выходит на связь, а родственники и друзья умоляют помочь с поисками. 30 января по соцсетям разошлись подробные ориентировки.

По данным «Фонтанки», поздним вечером 29 января в полицию Московского района пришёл обеспокоенный 45-летний мужчина. Он заявил, что его дочь исчезла после корпоративной вечеринки в лофте на Биржевой линии, 12. Известно, что девушка до этого никогда не пропадала, всегда была на связи, но с пяти утра её телефон стабильно был выключен.





Как рассказали «Фонтанке» друзья разыскиваемой, след Кристины пропал сразу после того, как она вышла из здания. Молодой человек девушки Евгений поделился записями с камер видеонаблюдения из холла здания, где петербурженку видели в последний раз. На кадрах видно, как она выходит в сопровождении работника лофта. Как выяснилось, он показывал ей выход. После сотрудник вернулся на своё рабочее место.

По словам провожающего, Кристина сначала зашла в дверь мастерской, затем её решено было проводить на улицу. Там стояло такси, но девушка заявила, что пока не вызывала машину, так как хочет проветриться. Через пять минут мастер снова вышел на улицу, там стоял уже другой автомобиль, но петербурженки в нём не было, впрочем, как и поблизости.

Близкие называют особые приметы Кристины Кукушкиной: рост около 155 см, среднее телосложение, темно-русые длинные волосы, колечко в крыле носа. Утром 29 января была одета в клетчатую юбку, серую кофту, чёрную футболку с Цоем, коричневые ботинки «мартинсы» и шубу «чебурашку» светлого болотного оттенка. Друзья Кристины просят с ними связаться, если вам что-то известно о местонахождении этой девушки.

Напомним, больше двух недель в Петербурге ищут капитана студенческого хирургического общества. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».



