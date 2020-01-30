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Происшествия
30.01.2020 13:40
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И алкоголь, и наркотик. Водителя, сбившего пешехода в Пушкине, нашли, когда он гулял с собачкой

Водителя, который вечером 29 января сбил в Пушкинском районе Петербурга пешехода и скрылся, нашли благодаря внимательным очевидцам. Мужчину проверили на опьянение – и не зря.

Наезд произошел около восьми часов вечера на пересечении Петербургского шоссе и улицы Генерала Хазова в Пушкине. Как сообщает «Дорожный инспектор» со ссылкой на ОГИБДД по Пушкинскому району, 32-летний мужчина на автомобиле Subaru сбил мужчину-пешехода 49 лет и скрылся. Пострадавшего доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии.

Почти три часа спустя в ходе объезда территории инспекторы обнаружили подходящий под описание автомобиль с характерными повреждениями в одном из дворов. Как уточняют в группе, очевидцы ДТП запомнили цифры номера. «Рядом гулял мужчина с собачкой. В ходе общения выяснилось, что это его автомобиль и он совершил наезд», – пишет «Дорожный инспектор». Зарегистрирован автомобиль на другого человека, по данным ГИБДД, задержанный водитель – сын владельца машины.

Мужчину проверили на состояние опьянения – и он «надул» 0,662 мг/л. Кроме того, экспресс-тест показал наличие в моче растительного наркотика. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.2 ст. 264 УК РФ.


И алкоголь, и наркотик. Водителя, сбившего пешехода в Пушкине, нашли, когда он гулял с собачкой

В последние дни в Петербурге прямо-таки эпидемия побегов с места ДТП. Только за 28 января произошло четыре таких случая. В двух из них водители скрылись после наезда на пешехода. На перекрестке Невского проспекта и набережной Фонтанки женщина на BMW сбила женщину-пешехода. Автомобилистку оперативно нашли. А на улице Ярослава Гашека молодой человек сбил пешехода насмерть. Задержали его ночью дома.

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