ЦБ РФ нашел миллиардную дыру в рухнувшем петербургском «Невском банке»

Центробанк РФ опубликовал бухгалтерский баланс петербургского ПАО «Невский банк» («Невский народный банк»), у которого была отозвана лицензия. Размер дыры в его активах измеряется миллиардами рублей.

Как говорится в опубликованных 30 января материалах регулятора, «дыра» – превышение обязательств над активами — оценена в 2,71 млрд рублей: величина обязательств кредитного учреждения по балансу составляла 2,99 млрд рублей, а размер активов – 286,6 млн.

Ранее в официальном релизе ЦБ РФ указывалось на то, что всего в декабре неустановленными лицами из «Невского банка» были похищены более 3 млрд рублей. В банке введена временная администрация, Агентство страхования вкладов выплачивает средства его клиентам через ПАО «МИнБанк» и ПАО «Банк «ФК «Открытие». «Фонтанка» подробно писала о том, что привело кредитное учреждение к краху.



