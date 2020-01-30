Эксперты «Полис Групп»: спрос на малогабаритное жилье в Петербурге огромный

ГК «Полис Групп»

Тенденция к сокращению площади жилья сегодня характерна для рынка недвижимости в России в целом. Несмотря на то, что многие критикуют малогабаритные квартиры за тесноту и отсутствие комфорта, спрос на них остается огромным. Об этом рассказала директор департамента рекламы и маркетинга ГК «Полис Групп» Ольга.

Минимальный метраж квартиры-студии, которую можно встретить сегодня в продаже составляет 17 квадратных метров.

По словам Ольги Ульяновой, малогабаритные квартиры – это то, что раскупается в первую очередь после выхода в продажу нового объекта. «Сегодня востребованы даже не столько студии, люди покупают маленькие однокомнатные квартиры от 25 кв. м. Такой формат сегодня очень популярен и цены на этот сегмент растут быстрее, чем на студии», – отметила эксперт.

По ее оценкам, тенденции к снижению внимания к такому жилью пока нет: спрос всегда рождает предложение, поэтому люди будут покупать то, что они могут себе позволить, пока же, в ситуации, когда при растущей стоимости жизни реальные доходы населения продолжают снижаться, позволить себе они могут только меньшее.

Стабильный спрос поддерживает в тонусе и цены, а с учетом перехода рынка на новую схему проектного финансирования стоимость малометражек будет только расти. Поэтому тем, кто планирует приобрести квартиру, эксперты советуют не откладывать этот вопрос на долгий срок.

ГК «Полис Групп» в настоящее время ведет строительство проектов в Петербурге и Ленинградской области: «Полис на Комендантском» (3,4 оч.), «Полис на Московской», «Краски лета» (5 оч.) и новый проект в рамках проектного финансирования – «Мой мир» в Мурино, а также «ПаркЛэнд» в Кудрово. В каждом из них представлены квартиры различных планировок и метражей, а также социальная и коммерческая инфраструктура.

Справка о компании ГК «Полис Групп»

ЖК "Мой мир" – застройщик ООО "МУРИНО 117", проектная декларация на сайте наш.дом.рф

Эко-кварталы Полис на Комендантском – застройщик ООО "ТИН Групп", проектная декларация на сайте наш.дом.рф

ЖК «ПаркЛэнд» - застройщик ООО «ТИН Групп», проектная декларация на сайте наш.дом.рф

ЖК «Полис на Московской» – застройщик ООО "ТИН Групп", проектная декларация на сайте наш.дом.рф

ЖК "Краски лета" – застройщик ООО «Краски лета», проектная декларация на сайте наш.дом.рф