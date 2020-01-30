"Только в случае крайней необходимости". МИД РФ призвал россиян не ездить в КНР, электронные визы китайцам уже не оформляют

Российское внешнеполитическое ведомство сообщило о том, что с сегодняшнего дня приостанавливает оформление электронных виз для граждан КНР, позволяющих въезд в РФ, в том числе через Петербург. Соответствующие меры профилактики распространения вируса "смертельной пневмонии" МИД РФ обнародовал на своём сайте. Как и рекомендацию россиянам прекратить поездки в Китай.

"С 30 января для граждан Китайской Народной Республики временно приостанавливается оформление электронных виз для въезда в Российскую Федерацию через пограничные пункты пропуска, расположенные на территории Дальнего Востока, Калининградской области, а также через воздушные, морские, автомобильные и пешеходные пункты пропуска, расположенные на территориях г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области", – заявляют российские дипломаты.

В связи со вспышкой в Китае новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и в целях предупреждения ее завоза на территорию Российской Федерации МИД России рекомендует "российским гражданам воздерживаться от всех поездок в Китайскую Народную Республику, если они не вызваны крайней необходимостью".

"Просим всех российских граждан, находящихся на территории Китайской Народной Республики, сообщить информацию и свои контактные данные (фамилия, имя и отчество, номер мобильного телефона, место и цель пребывания в Китае) Посольству Российской Федерации в Китайской Народной Республике по адресу электронной почты wuhanchina@mail.ru или по телефонам «горячей» линии, указанным на интернет-сайте Посольства Российской Федерации в Китайской Народной Республике. Предлагаем всем российским гражданам в КНР также зарегистрироваться в мобильном приложении «Зарубежный помощник» МИД России. Информация не будет передаваться третьим лицам и требуется на случай необходимости экстренной связи", – также говорится в заявлении российского МИДа.

Напомним, что примерно полчаса назад глава российского правительства заявил о том, что своим распоряжением временно закрыл границу России на Дальнем Востоке.



