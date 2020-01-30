Штопоры и спирт. С чем шли в суды Петербурга в прошлом году

Бензин и спирт пытались пронести в здания судов Петербурга в 2019 году. Приставы обезопасили третью ветвь власти почти в двух тысячах случаев за год.

Традиционную статистику по принесенному оружию и опасным веществам в суде 30 января приводит региональное управление УФССП. За минувший год рамки металлодетекторов «пропищали» об опасных предметах 1732 раза. В суды несли ножи, пилки, штопоры и лезвия, а также легковоспламеняющиеся жидкости типа бензина и спирта.

Напомним, что популярностью у посетителей с неоднозначными планами пользовался открытый в сентябре Третий кассационный суд на Садовой улице. Так, в ноябре туда пришел мужчина, у которого в носках нашли электрошокер, нож, пилку и штопор.

По итогам 2018 года у приставов осталась «коллекция» из трости с клинком, кусок арматуры, телескопическая дубина. Все это тоже несли в дома правосудия.



