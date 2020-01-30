Санкционный кортеж. На границе с Финляндией "срубили" полтонны голов голландского сыра

пресс-служба Выборгской таможни СЗТУ

Полтонны голландского сыра отправятся к экспертам, а не на столы петербуржцев. О раскрытии канала незаконной поставки в Россию молочной продукции Выборгская таможня объявила 30 января.

Пять автомобилей, в каждом из которых сидели 2 – 3 пассажира, были остановлены в пункте пропуска "Брусничное". Как рассказал начальник таможенного поста МАПП "Брусничное" Александр Ткаченко, россияне ехали из Финляндии с покупками, и пассажиры везли стандартный для шопинг-туриста набор: продукты питания, кофе, предметы гигиены. Лимит по весу (5 кг продуктов животного происхождения и 25 кг товаров в целом) и стоимости (500 евро) превышен не был.

Однако водители оказались не столь законопослушны: в их машинах нашли голландский сыр – от 80 до 90 кг в каждом автомобиле стоимостью 100 – 200 евро. Все они уверяли, что везут продукт для себя, а об ограничениях не знают. Лукавство водителей оказалось очевидной ложью после того, как автомобили прогнали через "рентген". В итоге таможенники изъяли молочную продукцию общим весом почти 500 килограммов. "Сыр изъят и направлен на товароведческую экспертизу для оценки его рыночной стоимости. В соответствии с порядком, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 31 июля 2015 года № 774, весь товар будет уничтожен", – заверили в ведомстве.

По пяти фактам недекларирования товаров по части 1 статьи 16.2 КоАП в отношении водителей возбудили дела об административных правонарушениях.



