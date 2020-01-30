Председатель правительства РФ закрыл границу страны на Дальнем Востоке

Председатель российского правительства РФ Михаил Мишустин 30 января подписал распоряжение о закрытии границы РФ на Дальнем Востоке в качестве одной из мер по нераспространению коронавируса, сообщают федеральные информагентства со ссылкой на заявление самого премьер-министра.

"Сегодня было подписано распоряжение соответствующее, в работу оно пошло. Мы соответствующим образом сегодня проинформируем всех о соответствующих мероприятиях по закрытию границы в Дальневосточном регионе и других мерах, которые были предприняты правительством (по нераспространению коронавируса на территории РФ. – Прим. ред.)", – сказал премьер, открывая заседание правительства.

Позже 30 января в Женеве состоится экстренное заседание Всемирной организации здравоохранения, на которой будет решаться вопрос о дополнительных мерах защиты от смертельно опасной заразы.

Напомним, что, по последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в Китае достигло 7 711 человек, из них 170 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване, в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Германии и Финляндии.



