«Только приехав в Китай, мы поняли, насколько ситуация непростая». Туристы из Петербурга застряли на охваченном коронавирусом Хайнане

Турфирма отправила россиян на отдых на самый большой тропический остров Поднебесной, а оказались они в городе на осадном положении из-за бушующего 2019-nCoV. О том, что происходит в Санье, «Фонтанке» рассказал один из путешественников.

Читатель «Фонтанки» Константин вместе с группой примерно из 20 петербуржцев прилетел в город Санья 25 января через оператора Anex Tour. В тот момент новости о распространяющемся по Китаю вирусе не стали основанием отменить поездки в китайские тропики.

«Ничего нам не говорили. Было предупреждение на сайте Ростуризма о том, что нежелательны поездки», – отметил неудачливый турист, заявив, что ему якобы пригрозили штрафом за отказ от тура. После отъезда группы, 25 января, компания написала на своем сайте, что «продажи туров в Китай по линии Anex Tour остановлены»

«Мы по приезде сюда только поняли, насколько ситуация непростая, когда нас встретили гиды, которые сказали: «А что вы ехали? Здесь ничего не происходит» – так первое знакомство с курортом описал петербуржец.

Фото: читатель "Фонтанки"





По его словам, экскурсии и развлечения в их 4-звездочном спа-отеле оказались недоступны, а единственное, что остается незадачливым путешественникам из России, – это «ходить как привидения» и общаться с соотечественниками в опустевшей гостинице. Большая часть персонала была распущена.

Константин вместе с семьей решил как-то разнообразить отдых и выбрался в город. Для этого они купили билеты на обычный городской автобус. Первым делом водитель выдал храбрым россиянам маски. Во время рейса автобус два раза останавливали «люди в форме», которые бесконтактно измеряли температуру всем пассажирам.

«Все перекрыто – стоят кордоны. Машины разворачивают и не пускают даже из района в район. В центре стоят китайцы, бьются в аптеки. Как я понял, им там маски выдают бесплатные» – так петербуржец описывает увиденное.

Фото: читатель "Фонтанки"

Через пару дней, по словам Константина, россиян собрал гид и объявил о планируемом отъезде домой, однако как и куда, сообщили лишь 29 января. «Нас собираются вывозить. Говорят, что эвакуация «экстренная». <...> Туристы в панике, так как собираются вывозить из Хайнаня сегодня вечером в Южно-Сахалинск. <...> Есть еще московский рейс, но, говорят, все занято», – рассказал читатель «Фонтанки», сетуя на то, что у его 6-летнего ребенка нет теплых вещей, а купить их в закрытой Санье невозможно.

Константин собирается обращаться за компенсацией за отдых, который ему испортил коронавирус.

«Фонтанке» на условиях анонимности удалось пообщаться с одним из живущих на Хайнане русскоязычных гидов. По его словам, в СМИ «много неправды пишут» по поводу происходящего в Поднебесной, при этом он описал ситуацию как «опасную». Он указывает, что закрыт только город Ухань, который стал эпицентром 2019-nCoV, а остальные населенные пункты «закрыты не совсем». Он также подтвердил проверки людей на вирус. «Россияне, китайское правительство и турагент помогают, чтобы они [туристы из РФ] раньше прилетели на свою родину, потому что Китай отвечает и берет ответственность, чтобы россияне ушли от опасной ситуации», – рассказал собеседник нашего издания.





В компании Anex Tour «Фонтанке» подтвердили, что «туристы вылетали до 25 января включительно».

«Более 90% всех пассажиров приходили на рейс и требовали с нашей стороны исполнения обязательств по договору. После 25 января была возможность заблаговременно донести информацию до туристов, что их рейсы отменены с целью обеспечения безопасности на основании рекомендаций Ростуризма и Роспотребнадзора», – рассказала Алена Хитрова, руководитель PR-отдела туроператора. По ее словам, на Хайнане сейчас остаются около тысячи туристов, которых «планово возвращают в Россию» . Для этого были привлечены «дополнительные и борты большей емкости» AZUR air. Их вывезут к 3 февраля.

«В случае наличия страхования от невыезда туристы могут рассчитывать на компенсацию, без их желания досрочно их не возвращают», – отметили в туроператоре.

Хайнань – это самая южная провинция Китая, где живет 8 миллионов человек. Из-за своего тропического климата остров снискал славу самого большого и популярного курорта Поднебесной. Самый крупный город — это Хайкоу, где живет четверть населения провинции. Санья — это курорт с 600 тысячами жителей. В последние годы поездки на Хайнань стали набирать популярность и среди россиян. 24 января китайские власти запретили продавать туры на свой курорт, а туроператоры начали вывозить своих клиентов. Вернувшихся с тропического острова россиян на коронавирус в Пулково проверяют специалисты Роспотребнадзора вместе с врачами городской поликлиники № 21.

Справка:

По последним данным СМИ, коронавирус убил в Китае уже 170 человек, а также было выявлено более 7711 случаев заражения. Первое подозрение на заражение в России выявили 22 января: в Пулково медики в костюмах химзащиты увезли двоих пассажиров рейса из Китая. В итоге врачи заявили, что коронавирус не подтвердился. Роспотребнадзор считает, что «риск распространения в России коронавируса из Китая невелик», однако посольство РФ в Пекине рекомендует россиянам соблюдать меры предосторожности. ВОЗ 24 января призвала мир готовиться к сдерживанию китайского вируса.

Более подробно о новом вирусе читайте в материале «Фонтанки».

Евгений Богданов