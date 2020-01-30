В Петербурге задержан полиграфист, подозреваемый в педофилии. К своей жертве он в первый раз притронулся, когда ей было три

Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД и Колпинского района задержали уроженца Ленобласти по подозрению в насилии над девочкой. О событии более чем десятилетней давности в полицию сообщила её мать.

В пресс-службе петербургской полиции 30 января сообщили о том, что 36-летняя жительница Колпино обратилась в полицию с заявлением на бывшего гражданского мужа.

«Она рассказала, что ее бывший сожитель в период с 2007 по 2010 год совершал в отношении ее дочери 2004 года рождения насильственные действия сексуального характера», – сообщает ГУ МВД по Петербургу и области.







Вечером 29 января в 21.30 оперативники пришли домой к 36-летнему гражданину, работающему полиграфистом в копицентре. У него в квартире сотрудники полиции нашли видео и фото с указанной девочкой, которые он делал.

Следком возбудил уголовное дело по статье 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста"). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.



