«Образцовые кварталы» – рекордсмены среди новостроек

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

По результатам составленного порталом «Бюллетень недвижимости» рейтинга, малоэтажные ЖК «Образцовые кварталы» компании «Терминал-Ресурс» стали лидером скорости. В перечень вошли 11 строительных компаний.

По данным комитета по строительству, в 2019 году в Санкт-Петербурге был сдан 161 многоквартирный дом. При этом всего 5% жилья в Петербурге за прошлый год сдано досрочно. Семь объектов, которые сданы досрочно, составляют жилые комплексы «Образцовый квартал 4» и «Образцовый квартал 5». Их застройщиком выступает пушкинская компания ООО «Терминал-Ресурс».

Оба «Образцовых квартала» сданы с опережением сроков, указанных в Разрешении на строительство.

– Сократить сроки строительства удается за счет эффективного управления работами подрядных организаций и чёткого планирования», — говорит представитель застройщика Сергей Печников. – Мы тщательно подбираем подрядчиков и контролируем их работу. В результате период от устройства котлована до ввода в эксплуатацию составляет полтора года. Досрочная сдача домов стала нашей традицией, но опережение сроков – не самоцель. Главное – это качество строительства.

Новый малоэтажный комфортабельный микрорайон возводится в Пушкинском районе. Строительство «Образцовых кварталов» ведётся по кирпично-монолитной технологии. Новостройки оборудованы тёплыми водяными полами, крышными газовыми котельными и бесшумными лифтами швейцарской компании Schindler.

Дольщики «Образцового квартала 4» отмечали новоселье осенью прошлого года. Разрешение на ввод в эксплуатацию «Образцового квартала 5» получено застройщиком в конце декабря, а в январе уже началась передача ключей. Два новых объекта включают семь домов на 618 квартир жилой площадью 37 000 кв. м. Среди малоэтажных проектов на территории Петербурга по итогам года это самый результативный показатель.

Готовые и строящиеся квартиры в Пушкинском районе от застройщика: г. Санкт-Петербург, ул. Кокколевская, д.1, БЦ «Перспектива» (рядом с ЖК «Образцовые кварталы»), +7 (812) 719-19-19, www.devcent.ru

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Бизнес парк «Гараж», жилой комплекс "Образцовый квартал", жилой комплекс "Образцовый квартал 2", жилой комплекс "Образцовый квартал 3", жилой комплекс "Образцовый квартал 4", жилой комплекс "Образцовый квартал 5", жилой комплекс "Образцовый квартал 6" – застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya