Baza заявила о давлении на журналистку, избитую при жестком задержании. Ее попросили отозвать жалобу в СК

О давлении на сотрудницу заявляет интернет-проект Baza. По утверждению редакции, журналиста Анну Никитину вынуждают отозвать заявление об избиении при обысках по делу «лубянского стрелка».

«Вчера с ней прямо во дворе её дома пытались провести профилактическую беседу, целью которой было одно – убедить Анну написать заявление с отказом от претензий», – пишет Baza 30 января в своем телеграм-канале.

По словам самого корреспондента, сотрудник ФСБ ждал Анну около девяти вечера у подъезда. Он начал убеждать журналиста обратиться в Следственный комитет с отказом от претензий.

«Несколько раз был задан вопрос: "Знаешь ли ты, на кого написала заявление?" Цель этого вопроса нам неясна – либо Анну пытаются запугать, либо выяснить, что нам стало уже известно», – добавили в редакции.





Там напомнили, что заявление об избиении Никитиной подано в СК больше месяца назад – 23 декабря. Но журналиста даже не опросили.

«А Генеральная прокуратура в ответ на жалобу нашего адвоката Алексея Михальчика отделалась ничего не значащей отпиской», – отметили в «Базе».

Ранее сооснователь проекта Никита Могутин обратился к пользователям Рунета с просьбой о помощи: узнать фамилию сотрудника правоохранительных органов, который ударил их журналистку по лицу.

Напомним, после стрельбы на Лубянке 19 декабря редакция Baza сообщила, что перестала выходить на связь корреспондент Анна Никитина, которой поручили взять интервью у матери предполагаемого стрелка Евгения Манюрова. Как потом выяснилось, в момент интервью в подольскую квартиру пришли силовики, которые жестко задержали журналистку. Ее не выпускали из помещения до следующего утра.