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Город
30.01.2020 12:42
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Метрострой - в надежде на реинкарнацию

Рабочие пообещали вернуться на строительство Красносельско-Калининской линии метро, когда получат долги по зарплате. Руководство уверяет: это будет сегодня.

Метрострой - в надежде на реинкарнацию

Михаил Грачев/"Фонтанка.ру"

Сотня метростроевцев пришла в офис за зарплатой. Директор рассказал о долгах, банке-спасителе и грядущей реинкарнации 

Утром 30 января у офиса «Метростроя» собрались около сотни рабочих, часть из которых прошла внутрь здания для беседы с руководителями. Люди пришли за зарплатами, которые не получали с ноября 2019 года. 

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», встреча длилась около часа. На ней исполняющий обязанности директора ОАО «Метрострой» Сергей Харлашкин сообщил, что компания деньги получила сегодня, 30 января, в 9 утра, и они будут отправлены сотрудникам днём. Примерно в это же время комитет финансов публично сообщил   о переводе денег. Название банка-спасителя не раскрывается.  

Несмотря на заверение руководства, рабочие, выйдя со встречи, заявляли: словам уже не верят. 


«Общая задолженность по зарплате – 360 млн рублей. Соответственно те 200 млн рублей, которые сегодня будут распределены на карточки рабочим – это порядка 65% зарплаты, которые мы закрываем «под ноль». 100% денег получили те подразделения, которые непосредственно дают выработку, то есть делают задел по зарплатам января. Например, «Управление Метростроя» с этих денег не получило вообще ничего. Озабоченность и настроение рабочих понятны, – рассказал и.о. директора «Метростроя» Сергей Харлашкин. – Мы надеемся, что с марта будет плановый режим работы и наладятся выплаты. Самое простое, что можно было сделать, придя сюда – это сократить на 70% численный состав. В этом случае мы бы 100% зарплат выплатили. Однако сейчас у нас появилась надежда и уверенность на то, что произойдет реинкарнация «Метростроя» в результате помощи одного из банков-кредиторов, патриотично настроенных к городу».

По его словам, управленческий аппарат компании уже сокращен в результате начавшейся реструктуризации. 

Уже сейчас «Метрострой» пытается сдать работы по Красносельско-Калининской линии на 170 млн рублей, однако это, как отметил Харлашкин, будет списано на погашение аванса.

«Если мы погасим этот аванс, то мы будем иметь право на получение нового в размере до 2 млрд рублей. Поэтому стратегически правильно будет закрыть этими деньгами аванс и получить новый, который можно будет направить в оборотные средства «Метростроя» для того, чтобы работа началась», – объяснил и.о. директора. 

На текущий момент компания должна городскому бюджету 7 млрд рублей (непогашенные авансы), 6 млрд рублей банкам и 6 млрд рублей субподрядчикам. Исполнительных листов в отношении «Метростроя» открыто на 2 млрд рублей. 

«Чтобы довести деньги до работников, нужно с каждым держателем исполнительного листа провести личную встречу, побеседовать, убедить отозвать лист на время выдачи зарплат. Деньги еще на прошлой неделе были на счетах казначейства. И вот до сегодняшнего дня мы с прокуратурой, с приставами, с городом занимались тем, чтобы «очистить» деньги от исполнительных листов. Последний на 66 млн рублей был отозван сегодня утром (уже в 3-й раз, кстати). За контрагентами тоже стоят коллективы, там тоже нужно платить зарплаты. Поэтому очень сложные были переговоры», – объяснил Харлашкин. 

Кроме того, и.о. директора «Метростроя» рассказал, что сейчас сразу 5 аудиторских компаний проводит проверку бухгалтерии строителя подземки и его структур. Результаты ожидаются во второй половине февраля.


Как рассказал «Фонтанке» профильный вице-губеранатор Максим Соколов, Смольный находится в стадии принятия решения о будущем «Метростроя» и участию Санкт-Петербурга в акционерном капитале компании. Оно будет принято по итогам аудита.  

Не далее как вчера сообщалось, что проходка Красносельско-Калининской линии была  остановлена. Рабочие заявили, что не готовы трудиться без оплаты, а «Метрострой» нашел другое объяснение.

Напомним: в конце 2019 года вместо отправленного в сизо Николая Александрова и.о. гендиректора «Метростроя» был назначен Сергей Харлашкин, до того возглавлявший комитет по развитию транспортной инфраструктуры Смольного. Объясняя причины такого решения, в совете директоров компании указывали, что бывший чиновник обещал обеспечить выделение 500 млн рублей на погашение зарплатных долгов на Красносельско-Калининской линии. Такое постановление действительно было подписано, а в конце декабря «Метрострой» начал расплачиваться по задолженностям. Деньги уходили траншами — сначала на 97 млн, затем на 165 млн. Это должно закрыть вопросы по октябрь включительно. Ноябрь закрыть обещали в январе вместе с выплатой декабрьских зарплат. Губернатор Александр Беглов сообщил, что до Нового года необходимо выполнить почти 12 тысяч транзакций. 23 января Николай Александров был отпущен из СИЗО под домашний арест.

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