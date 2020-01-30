Посольство РФ в Южной Корее просит соотечественников не посещать рынки и торговые центры

Новый коронавирус и скорость его распространения в Юго-Восточной Азии вынудили российскую дипмиссию в Южной Корее обратиться к согражданам, находящимся в этой стране. Дипломаты просят их максимально снизить контакты.

30 января Консульский отдел посольства России в Республике Корее призвал находящихся в стране соотечественников усилить меры личной безопасности в связи с распространением в КНР пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице российской дипмиссии в Facebook.

"В связи с введением 27 января властями Республики Кореи "оранжевого" уровня опасности распространения коронавируса 2019-nCoV рекомендуем находящимся в стране российским гражданам усилить меры личной безопасности", – отмечается в сообщении.





Граждан РФ призвали избегать мест массового скопления людей, использовать медицинские маски при посещении торговых центров, магазинов, рынков и других общественных мест, при проезде в городском транспорте, уделять повышенное внимание соблюдению правил личной гигиены. При появлении любых признаков заражения россиянам настоятельно рекомендовали связаться с Центром по контролю и профилактике заболеваний Республики Кореи и обратиться за медицинской помощью в лечебные учреждения.

По состоянию на 30 января 2020 года в Южной Корее подтверждено шесть случаев заболевания пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV. Еще 40 человек находятся под медицинским наблюдением. По информации посольства РФ, россиян среди них нет.