1200 «стволов». Под Калугой нашли оружейную мастерскую на стрельбище, там гражданские карабины переделывали в автоматы

Федеральная служба безопасности России отчиталась о задержании преступной группы, которая якобы руководила спортивно-стрелковым клубом и одновременно переделывала гражданское оружие в автоматическое боевое.

О спецоперации в Калужской области 30 января сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ведомства. Отмечается, что силовики изъяли более 1 200 единиц оружия, при этом в ФСБ не отмечают, сколько из них были модернизированы.

Стрельбище, о котором идёт речь, называется «Паритет-СВ», расположено оно в городе Юхнове. На опубликованных кадрах силовик демонстрирует, как автомат даёт очередь. Затем сотрудники спецслужб заходят в помещение, в котором расположены различные станки. Рядом лежат затворы и другие части оружия. В основном, судя по видео, здесь могли переделывать гражданские автоматы Калашникова и винтовки Мосина.



