Председатель правительства РФ повысил социальные выплаты и пособия

Михаил Мишустин повысил социальные выплаты и пособия с 1 февраля на три процента. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства 30 января.

Индексацию распространят на выплаты и компенсации, положенные ветеранам, инвалидам, гражданам с детьми, при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Также документ касается граждан, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, на производственном объединении «Маяк», от сбросов радиоактивных отходов в реку Теча и после ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.

Повышение выплат, пособий и компенсаций предусмотрено раз в год с 1 февраля. Оно высчитывается из роста потребительских цен за прошлый год.



