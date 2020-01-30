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Строительство
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30.01.2020 11:48
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ГК «ПСК» увеличила ввод недвижимости на 280%

ГК «ПСК» увеличила ввод недвижимости на 280%

ПСК

В 2019 году ГК «ПСК» ввела в эксплуатацию 77 691 кв. м жилой недвижимости и апартаментов. Это на 57 330 кв. м больше, чем в 2018 году. С такой динамикой ГК «ПСК» стала одним из лидеров рынка по динамике роста сданной в эксплуатацию недвижимости в Петербурге.

По данным Knight Frank, ГК «ПСК» вошла в тройку девелоперов Петербурга, показавших за 2019 год наибольшую динамику роста введённых квадратных метров, с увеличением на 280%. При этом общая площадь введённых ПСК объектов увеличилась в 2019 году в пять раз — до 102 000 кв. м.

В 2019 году ПСК ввела сразу два комплекса-тысячника: ЖК «Славянка» (два девятиэтажных дома на 1029 квартир) и апарт-комплекс Like на 1112 юнитов.

Указанные проекты стали самыми крупными в портфеле компании. А также одними из крупнейших объектов на рынке жилой недвижимости, построенных одной очередью и введённых в Петербурге в минувшем году. Годом ранее ПСК ввела в эксплуатацию также два объекта — жилые комплексы бизнес-класса «Дипломат» и Look.

— Мы сохраняем стратегию точечного девелопмента, поэтому столь значительное увеличение объёмов — не просто физический рост, но показатель востребованности наших предложений, —  отмечает руководитель департамента развития Сергей Мохнарь. — В наши ближайшие планы не входит застройка больших территорий и тиражирование зданий на них. Каждый проект появляется среди качественного окружения и составляет достойную конкуренцию.

Также в 2019 году ГК «ПСК» утроила объём возводимой недвижимости по собственным проектам (190 000 кв. м в 2019 году) и вошла в топ-3 крупнейших застройщиков апартаментов России (согласно рейтингу Единого Ресурса Застройщиков). Также в 2019 году компания приобрела участок возле Невского проспекта и первого за последние 10 лет жилого комплекса бизнес-класса в такой близости к главной улице города.

Узнать о проектах компании можно в центральном офисе по адресу наб. реки Карповки, 16, корп. 2, лит. А или по телефону (812) 640-38-38.

Справка о компании "ПСК"

ЖК «Славянка» - застройщик ООО "СУ-235", проектная декларация на сайте http://slavyanka.house

Комплекс LIKE – застройщик ООО "Альянс-Девелопмент", проектная декларация на сайте https://like.house/documents

Комплекс Look – застройщик ООО "Жизнь", проектная декларация на сайте http://look-house.ru/documents

ЖК Дипломат – застройщик ООО "Аэдис", проектная декларация на сайте http://domdiplomat.ru/project/dokumentaciya

ЖК «Новый Невский» – застройщик ООО "Тележная 32", проектная декларация на сайте https://newnevsky.ru/documents/

 

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