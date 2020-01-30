"Их слишком много". Спикер Госдумы допустил, что второе чтение поправок к конституции может затянуться
Председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин допустил, что второе чтение поправки к Конституции РФ будет перенесено, об этом сообщает 30 января сайт Госдумы России.
По его словам, в ближайший понедельник, 3 февраля, Совет Госдумы рассмотрит этот вопрос. "Для того чтобы поправки всесторонне изучить и выйти на принятие проработанного качественного решения, вероятно, нам предстоит перенести дату рассмотрения во втором чтении на несколько более поздний срок", – сказал он.
Напомним, что нижняя палата парламента ещё 23 января приняла в первом чтении проект закона о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти», который внес президент Владимир Путин.
«Поступает большое количество поправок ко второму чтению. Мы обменивались мнениями на этот счет с руководителями фракций. И для того, чтобы поправки всесторонне изучить и выйти на принятие проработанного качественного решения, вероятно, нам предстоит перенести дату рассмотрения во втором чтении на несколько более поздний срок», — заявил Вячеслав Володин.
«Нам важно услышать предложения всех заинтересованных сторон, обсудить поправки с представителями гражданского общества и экспертами. Вопрос внесения поправок к Конституции очень ответственный. Мы должны всесторонне обсудить поступившие предложения – не ожидали, что их будет так много. Первоначально речь шла все?таки о корректировке ряда статей, внесении точечных изменений и наполнении декларативных положений конкретным содержанием. Но, видя, насколько большой интерес к вопросу внесения изменений в Конституцию и желание обсуждать их, было бы правильно предоставить такую возможность, перенеся срок рассмотрения. На предстоящем Совете Думы, с учетом мнения всех фракций и профильного комитета, мы обсудим перенос второго чтения на конец февраля либо на начало марта», — сказал Вячеслав Володин.
Справка:
Поправки к основному закону РФ были разработаны на основе Послания президента РФ Федеральному собранию, озвученного Владимиром Путиным 15 января текущего года. Во второй части этого документа глава государства предложил перераспределить властные полномочия между президентом, правительством и парламентом. В частности, поручить Федеральному собранию назначать председателя правительства страны, вице-премьеров и министров.