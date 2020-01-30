"Их слишком много". Спикер Госдумы допустил, что второе чтение поправок к конституции может затянуться

Председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин допустил, что второе чтение поправки к Конституции РФ будет перенесено, об этом сообщает 30 января сайт Госдумы России.

По его словам, в ближайший понедельник, 3 февраля, Совет Госдумы рассмотрит этот вопрос. "Для того чтобы поправки всесторонне изучить и выйти на принятие проработанного качественного решения, вероятно, нам предстоит перенести дату рассмотрения во втором чтении на несколько более поздний срок", – сказал он.

Напомним, что нижняя палата парламента ещё 23 января приняла в первом чтении проект закона о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти», который внес президент Владимир Путин.

«Поступает большое количество поправок ко второму чтению. Мы обменивались мнениями на этот счет с руководителями фракций. И для того, чтобы поправки всесторонне изучить и выйти на принятие проработанного качественного решения, вероятно, нам предстоит перенести дату рассмотрения во втором чтении на несколько более поздний срок», — заявил Вячеслав Володин.

«Нам важно услышать предложения всех заинтересованных сторон, обсудить поправки с представителями гражданского общества и экспертами. Вопрос внесения поправок к Конституции очень ответственный. Мы должны всесторонне обсудить поступившие предложения – не ожидали, что их будет так много. Первоначально речь шла все?таки о корректировке ряда статей, внесении точечных изменений и наполнении декларативных положений конкретным содержанием. Но, видя, насколько большой интерес к вопросу внесения изменений в Конституцию и желание обсуждать их, было бы правильно предоставить такую возможность, перенеся срок рассмотрения. На предстоящем Совете Думы, с учетом мнения всех фракций и профильного комитета, мы обсудим перенос второго чтения на конец февраля либо на начало марта», — сказал Вячеслав Володин.



