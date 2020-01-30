Батон и цветы в бумаге с текстами на немецком подарили блокадникам чиновницы в шубах в Керчи

Блокадникам в Керчи подарили батоны в полиэтиленовых пакетах и цветы в обёртке с надписями на немецком. Глава городского совета Мая Хужина вручила их ветеранам вместе с медалями в день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и выложила фото в социальной сети. В подписи отметила, что, по её мнению, такой дар был «символическим», а ветераны принимали его «с особым трепетом». В гостях ни сама чиновница, ни её помощницы не стали снимать меховые шубы.

Пользователи сети скептически отнеслись и к символическому дару, и к внешнему виду дарителей. К 30 января под постом в Facebook Маи Хужиной одни начали ставить тег «#Вамнестыдно?», другие писать, что случившееся «просто противно».

«Они не просто с батоном пришли к блокадникам, они выкладывают этот отчёт с гордостью, помним, мол, и гордимся. Что из этого хуже, я даже не знаю», – отметила жительница Москвы Юлия Аксютина.





В ответ Хужина сообщила, что блокадники «не нуждаются в подарках», потому что им нужны «человеческое общение, доброта и уважение». По её словам, в Керчи сегодня осталось 11 человек, переживших блокаду Ленинграда.

Что же касается оберточной бумаги, то носители языка предположили в разговоре с нашим изданием, что это вырезки из немецких газет. Впрочем, речь о войне в текстах не идёт, там сообщается о неких планах по строительству, упоминаются Минск и небоскрёб Vienna Twin Tower, возведённый в Вене в 1999 году.

Не только в Керчи случаются перегибы в общении государства с ветеранами, тружениками тыла и детьми, пережившими войну. В 2019 году в Петербурге блокадница получила открытку ко дню рождения от муниципальных депутатов, которые поздравили её с «850-м юбилеем» и назвали «уважаемым».



