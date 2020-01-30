Петербургские дороги оказались неожиданно свободны с утра. Отличились только Выборгское шоссе и КАД

Утро 30 января в Петербурге оказалось менее пробочным, чем обычно. Тем не менее на кольцевой автодороге водителям пришлось поторчать в почти 8-километровой пробке.

Как сообщает аналитический центр «Яндекс.Пробки», утром четверга максимальная загруженность петербургских дорог составила 5 баллов. Это на 1 балл меньше, чем обычно, и на тот же балл меньше вчерашнего утра. Самыми загруженными магистралями города сегодня оказались Кубинская улица – Митрофаньевское шоссе, Приморский проспект и Московский проспект: в сторону центра на них наблюдалось по 7 баллов.

На площади Московские Ворота ситуацию усугубило ДТП. Две белые легковушки устроили «свидание у военкомата», пишет в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Андрей. У принявшего удар «Форда» повреждения явно поменьше, чем у оппонента.





Единственной магистралью, где утром 30 января был отмечен нехарактерно плотный для этого времени трафик, стало Выборгское шоссе – тоже в центр. В среднем там наблюдалось 5 баллов, что на 3 балла выше обычного, а в 9:36 плотность потока достигала 8 баллов – уже на 6 баллов больше обычного.

Самые крупные пробки в Петербурге этим утром были отмечены в период с половины девятого до половины десятого часа. В топ-5 вошли:

9:30 – 7,7-километровая пробка на внутреннем кольце КАД и вантовом мосту от Мурманского шоссе до виадука над железной дорогой;

9:06 – затор на 4,2 километра на Витебском проспекте и Воздухоплавательной улице от Бассейной улицы до Лиговского проспекта;

8:42 – пробка длиной 3,7 километра на Планерной улице от дома 49 до Приморского проспекта;

8:30 – затор в 3,6 километра на Колтушском шоссе от Центральной улицы до КАД;

9:02 – 3,5-километровая пробка на Российском путепроводе и Индустриальном проспекте от улицы Латышских Стрелков до Ириновского проспекта.

Также в Приморском районе утром 30 января собралась не только автомобильная, но и трамвайная пробка. Как рассказала в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидица Маргарита, на перекрестке улиц Савушкина и Академика Шиманского на трамвайных путях столкнулись автомобили Volkswagen и KIA. В результате на некоторое время встали трамваи от станции метро «Черная речка» в сторону Лахты.