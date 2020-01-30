Скульптуры авторства Сальвадора Дали таинственным образом исчезли из галереи в Стокгольме

Шведская полиция пытается установить, каким образом пропали десять бронзовых скульптур работы Сальвадора Дали из галереи в центре Стокгольма. Об этом 30 января пишут РИА Новости со ссылкой на издание Dagens Nyheter.

Агентство ссылается на слова владельца галереи Couleur Педера Энстрёма, говоря о том, что неизвестные проникли в здание в ночь на четверг, где проходила выставка известного испанца. При этом до сих пор неизвестна точная цифра похищенного – 10 или 12 работ знаменитого художника.

Скульптуры оцениваются в 200 – 500 тысяч крон (20 – 50 тысяч евро).



«Общая стоимость похищенного составляет порядка 3 – 4 миллионов крон (примерно 300 – 400 тысяч евро)», – рассказал Энстрём.





