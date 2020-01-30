«Левада-центр»: Половина россиян одобряет премьера Мишустина. За Медведева была треть

Первые действия нового председателя правительства России Михаила Мишустина одобряют 48% россиян. И это всего на 10 процентных пунктов выше, чем рейтинг одобрения его предшественника Дмитрия Медведева. Участнику известного «тандема» в 2019 году доверяли от 33% до 38%. Об этом в четверг, 30 января, сообщает «Левада-центр» .

В то же время Мишустина, согласно опросу, «не одобряют» существенно меньшее количество граждан. Если к концу премьерства Медведева против него было 2/3 страны (67%), то Мишустин пока не вызывает одобрения лишь у каждого третьего (37%).

На этом фоне растёт число россиян, которые считают, что дела в стране идут «в правильном направлении». В январе 2020 года так ответили 52% граждан РФ. В конце 2019 года так отвечали 48% респондентов.





Одобрение деятельности президента Владимира Путина остаётся неизменным. 68% одобряют, а 31% – нет. Аналогичный уровень доверия демонстрируют региональные вожди. Губернаторам доверяют те же две трети граждан (67%). Отрицательный рейтинг доверия демонстрирует только Государственная дума. Работу депутатов нижней палаты Федерального собрания не одобряют 56% россиян.

Опрос был проведён после анонсирования Путиным конституционной реформы, 23 – 29 января 2020 года среди 1603 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. АНО «Левада-центр» принудительно включена в список иноагентов Минюста.



