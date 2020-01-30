Зима началась, а петербурженка осталась без семи шуб

Жительница Пушкина озадачила местную полицию своим заявлением: не успела в городе на Неве начаться зима, как у женщины украли шубы. Все семь, да еще пальто в придачу.

По данным «Фонтанки», о «сезонной» краже взволнованная владелица сообщила вечером 29 января через «02». 49-летняя мастер по маникюру поделилась своей бедой: пока она полдня отсутствовала, в ее «трешке» на Саперной улице похозяйничал кто-то чужой. Наибольший урон претерпела гардеробная. Оттуда исчезли: две шубы из белой норки, две шубы из темной норки, куртка из меха чернобурки, шуба из меха песца, а также шуба из меха калана. Помимо меховых изделий, исчезло бежевое пальто. Общая сумма заявленного ущерба – 184 000 рублей.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области, по данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража).







