У шушарского бизнесмена подозревают пироманию после расставания. Он мог сжечь дом родителей своей бывшей

Полиция задержала бизнесмена из Шушар. Его подозревают в извращённой мести своей бывшей подруге. Из-за разрыва в мужчине якобы внезапно проснулся пироман.

По данным «Фонтанки», 29 января оперативники полицейского главка в сопровождении СОБРа пришли в гости к 37-летнему жителю дома № 3/2 по Вишерской улице. Крупного, мускулистого мужчину они забрали с собой в качестве подозреваемого по уголовному делу об умышленном уничтожении имущества. У следователей УМВД по Всеволожскому району есть основания полагать, что бизнесмен сжёг домик в посёлке Морозова и подпалил дверь в квартире дома № 4 по улице Жукова в том же населённом пункте. В первом случае ущерб составил 300 тысяч рублей, во втором обошлось – дверь потушили соседи.

Выяснилось, что оба жилища принадлежат бывшей женщине жителя Шушар – 33-летней хрупкой, невысокой блондинке. Видимо, мужчина таким образом хотел достучаться до своей пассии. Теперь полиция проверяет его на причастность к аналогичным преступлениям.

По информации «Фонтанки», 37-летний петербуржец в прошлом руководил строительной фирмой. Сейчас у него похожий бизнес, вот только дела, судя по информации сервиса «СПАРК-Интерфакс», у компании совсем плохи. Последняя бухгалтерская отчётность демонстрирует нулевые показатели.



