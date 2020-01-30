Ветер против Трампа. Непогода снесла часть стены, возводимой на границе США и Мексики

Несколько секций недостроенной на границе США с Мексикой стены снесло сильным ветром. Об этом пишет 30 января «Интерфакс» со ссылкой на сотрудников группы пограничного патрулирования Соединенных Штатов.

«По данным пограничников, ветер унес фрагменты стены на мексиканскую сторону. «К счастью, мексиканские власти быстро среагировали и перекрыли дорожное движение на близлежащей улице», – цитирует представителя пограничного патруля Карлоса Питонеса агентство.

При этом мексиканцы не только собрали унесенные ветром фрагменты, но и вернули на место. Теперь сотрудникам службы пограничного и таможенного контроля США предстоит разобраться с возводившим стену подрядчиком, чтобы избежать в дальнейшем похожих разрушений.



