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11 марта - круглый стол «Охота за головами. Как поднять престиж рабочих профессий?»

Городской портал «Фонтанка.ру» проводит круглый стол на тему: «Охота за головами. Как поднять престиж рабочих профессий?»

pixabay.com
pixabay.com

Городской портал «Фонтанка.ру» проводит круглый стол на тему: «Охота за головами. Как поднять престиж рабочих профессий?»

Приглашаем Вас обсудить за круглым столом следующие вопросы: 

  • Какие рабочие профессии сегодня востребованы на производствах Петербурга?
  • Какой уровень заработной платы предлагается сегодня рабочим на предприятиях города?
  • Какие стереотипы существуют относительно рабочих профессий и почему они не соответствуют действительности?
  • Я б в рабочие пошел — где меня научат?
  • Современное производство — какие требования помимо профессиональных предъявляют к соискателям?
  • Какие отрасли промышленности развиваются наиболее активно?

К участию приглашаются: представители петербургских компаний, руководители профильных комитетов Санкт-Петербурга, ССУЗов, компаний, оказывающих  услуги по подбору персонала и эксперты рынка.

По вопросам участия обращаться:

Анна Алмазова
(812) 416-777-3 
almazova@fontanka.ru

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