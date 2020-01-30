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11 марта - круглый стол «Охота за головами. Как поднять престиж рабочих профессий?»
Городской портал «Фонтанка.ру» проводит круглый стол на тему: «Охота за головами. Как поднять престиж рабочих профессий?»
Городской портал «Фонтанка.ру» проводит круглый стол на тему: «Охота за головами. Как поднять престиж рабочих профессий?»
Приглашаем Вас обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- Какие рабочие профессии сегодня востребованы на производствах Петербурга?
- Какой уровень заработной платы предлагается сегодня рабочим на предприятиях города?
- Какие стереотипы существуют относительно рабочих профессий и почему они не соответствуют действительности?
- Я б в рабочие пошел — где меня научат?
- Современное производство — какие требования помимо профессиональных предъявляют к соискателям?
- Какие отрасли промышленности развиваются наиболее активно?
К участию приглашаются: представители петербургских компаний, руководители профильных комитетов Санкт-Петербурга, ССУЗов, компаний, оказывающих услуги по подбору персонала и эксперты рынка.
По вопросам участия обращаться:
Анна Алмазова
(812) 416-777-3
almazova@fontanka.ru