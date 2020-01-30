Кофе и М-11. При операции «Наблюдение» на заправках с наркотиками задержали двоих

Килограмм наркотиков в пачке из-под кофе и запрещённые вещества в чёрном пакете изъяли оперативники в Петербурге и области на заправках АЗС.

Как стало известно «Фонтанке», утром 28 января после наблюдения за ранее судимым 57-летним жителем Колпино его остановили у заправки на Карпатской улице, 15. Внимание оперативников привлекла упаковка из-под кофе, в которой, действительно, оказалось 989,4 грамма психостимуляторов. По данным ГУ МВД по городу и Ленобласти, мужчина уже был судим за незаконный оборот.

В это же время аналогичную операцию сотрудники служб проводили на автозаправке на 665-м километре трассы М-11 «Москва – Петербург». Жителя Московской области 44 лет, который решил отдохнуть и размяться, попросили показать содержимое чёрного пакета и увидели внутри белый порошок. Предполагается, что 188,8 грамма он хранил не для себя, а ради перепродажи.

В обоих случаях возбуждены уголовные дела о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном и крупном размерах.



