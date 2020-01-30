Один погиб, шестеро пострадали в лобовом ДТП на Киевском шоссе. Введено реверсивное движение

Серьезная авария затруднила движение по федеральной трассе Петербург – Псков в Лужском районе Ленинградской области утром 30 января. В ДТП есть погибший и шесть пострадавших.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 8 часов утра на 129-м километре автодороги Р-23 «Санкт-Петербург – Псков» 54-летний мужчина на автомобиле Volkswagen Polo выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Toyota Yaris под управлением 58-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель «Тойоты» погиб на месте, а четверо его пассажиров получили травмы средней тяжести. Водитель «Фольксвагена» и его 39-летняя пассажирка тоже получили травмы средней степени тяжести.

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» добавили, что авария произошла в районе деревни Болото Лужского района и из-за столкновения на участке трассы было введено реверсивное движение. «Претензий к дорожным органам нет. Проезжая часть обработана противогололедными материалами. Зимней скользкости не зафиксировано», – отметили в дорожном управлении.



