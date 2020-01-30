СК не видит в деле Голунова «заказа». Самый статусный полицейский после допроса остался свидетелем

Следствие просит Басманный суд арестовать пятерых полицейских, теперь уже бывших, которые задержали журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Им предъявлены обвинения.

Как сообщает 30 января «Интерфакс», бывшим сотрудникам органов вменяют три состава — превышение полномочий, фальсификация доказательств и хранение наркотиков.

Напомним, что о задержании экс-сотрудников отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД по Западному округу Москвы стало известно вчера. В СК привезли на допрос Дениса Коновалова, Акбара Сергалиева, Романа Феофанова, Максима Уметбаева и Игоря Ляховца. Им и предъявили обвинение. К следователям привозили и их бывшего начальника – Андрея Щирова, но после допроса тот остался в статусе свидетеля, так как якобы не знал, что его подчиненные делали с Голуновым. Это, пишет «КоммерсантЪ», дает основание думать, что наркотики спецкору «Медузы» подбросили не из-за публикаций.

«Подобный заказ целая группа полицейских вряд ли могла получить, минуя их непосредственного руководителя, а он рассматривается СКР лишь в качестве свидетеля преступлений, совершенных бывшими подчиненными», — пишет сегодня газета.

Сам же Голунов ранее связывал случившеся с ним неприятности с публикацией о похоронном бизнесе.



