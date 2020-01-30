«Строительный трест» – официальный партнёр международного танцевального фестиваля

Уже второй год подряд компания «Строительный трест» выступила официальным партнёром международного танцевального фестиваля Crystal Ball, который состоялся 25-26 января в Санкт-Петербурге.

Само мероприятие проходило в городе на Неве в девятый раз. Участники фестиваля – танцоры классификационных и всех возрастных групп категории «Любители», «Профессионалы» и пары Pro-Am – продемонстрировали своё мастерство в исполнении аргентинского танго, карибского микса, латины и других.

Мастерство танцоров оценивало компетентное жюри из 11 стран: России, Великобритании, Италии, Польши, США и др. Главным трофеем фестиваля является хрустальный кубок, который из года в год передается от чемпиона к чемпиону.

В 2020 году в Crystal Ball приняли участие более 1000 танцоров из 28 стран мира. В 2020 году турнир сохранил международный статус Open to the World Competition.

«Наша компания с удовольствием поддерживает мероприятия, связанные со спортом и здоровым образом жизни в сочетании с эстетикой и современностью. Crystal Ball – это не просто профессиональный танцевальный фестиваль, а яркое, динамичное и красивое подтверждение статуса Петербурга, как культурной столицы», – комментирует директор по продажам компании «Строительный трест» Сергей Степанов.

Справка о компании АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»