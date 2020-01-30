Телевидение теряет позиции у российского зрителя. Он уходит в интернет

Россияне все меньше смотрят телевизор. Время, проведенное за просмотром телепередач, сокращается стремительно. Об этом 30 января пишет «Коммерсант».

По данным издания, в прошлом году россияне потратили на телевизор на 17 минут, или 7,4%, меньше, чем в 2018 году, — всего 3 часа 33 минуты. Годом ранее этот показатель также был сниженным, но на 12 минут.

Наибольшее падение зафиксировано в возрастной группе 35 – 44 лет (минус 23 минуты) и старше 55 лет. А меньше всего телевизор смотрит молодежь от 12 до 24 лет. Что, в общем, эксперты оценивают как ожидаемую ситуацию.

«Падение телесмотрения — общемировой тренд, и таких показателей рынок в целом ожидал. Эксперты связывают его с падением доверия к ТВ как источнику новостей и тем, что телевидение перестало быть основным источником видеоконтента», – сообщает издание.



Тем не менее в России телевидение остается самым популярным медиа: раз в месяц телевизор включает практически каждый житель страны, а ежедневно это делают около 70% населения.



