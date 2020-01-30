Смольный перевел «Метрострою» 200 млн на зарплаты

Комитет финансов Санкт-Петербурга подтвердил, что сегодня утром в адрес компании «Метрострой» осуществлён платёж в размере 200 млн рублей.

Как сообщил «Фонтанке» врио генерального директора ОАО «Метрострой» Сергей Харлашкин, деньги должны прийти в течение дня, после чего сразу же начнется выплата заработной платы:

«Все реестры подготовлены и согласованы. Закроем остатки зарплаты за ноябрь и декабрь в подразделениях и филиалах ОАО «Метрострой». Также часть средств будет направлена на материалы для обеспечения фронта работ на будущее».

Вчера "Фонтанка" сообщила, что в Петербурге остановили проходку коричневой линии метро. Рабочие и «Метрострой» разошлись в объяснении причин.





Как писала «Фонтанка», в конце 2019 года года и.о. гендиректора «Метростроя» был назначен Сергей Харлашкин, до того возглавлявший комитет по развитию транспортной инфраструктуры. Объясняя причины такого решения, в совете директоров указывали, что бывший чиновник обещал обеспечить выделение 500 млн рублей на погашение зарплатных долгов на Красносельско-Калининской линии. Деньги уходили траншами — сначала на 97 млн, затем на 165 млн. Это должно закрыть вопросы по октябрь включительно. Закрыть вопрос с ноябрем обещали в январе 2020 года вместе с выплатой декабрьских зарплат.



