Арестованному фанату Тесака припомнили нападение на трудового мигранта у «Европолиса»

Октябрьское нападение на трудового мигранта на севере Петербурга раскрыли сотрудники полицейского центра «Э». Фамилии агрессоров оперативникам вполне понятны, потому что с прошлой осени молодые люди уже в их поле зрения.

По данным ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), к утру 30 января следствие сложило в общий пазл событие, происходившее около восьми вечера 25 октября 2019 года в парке у ТК «Европолис» на Полюстровском проспекте, 84 А. Там избили 25-летнего уроженца Средней Азии, распылили ему в лицо газовый баллончик. У мужчины отобрали телефон за шесть тысяч. По версии следствия, это не было банальным разбоем: присутствовал и националистический фактор.

Впрочем, дело накануне возбудили о групповом хулиганстве, а одному конкретному лицу вменили еще и грабеж — за телефон.

По версии следствия, в нападении участвовал 17-летний студент колледжа индустриализации городского хозяйства, поклонник Тесака, арестованный по делу о нападении на трудового мигранта у станции Пост Ковалево в ноябре минувшего года. Тогда мужчину пять раз пырнули ножом и «Екатерингоф» в День народного единства (приезжему настойчиво посоветовали «уехать домой»). Жителя Всеволожского района арестовали, в СИЗО он и продолжает находиться.





Вместе с поклонником Тесака в нападении у «Европолиса», как полагает полиция, участвовали пятеро. Двое из них были арестованы осенью вместе с приятелем. Остальные — под подпиской о невыезде и под ограничением перемещения. Всем нет еще 18 лет, в основном молодые люди родом из Всеволожского и Кировского районов Ленобласти учатся в колледжах и техникумах Северной столицы.

Напомним, сегодня же стало известно о задержании участников драки на Конюшенной площади, что произошла в ночь на 26 января. Там в рядах агрессивных парней следствие увидело адептов правой группировки FirstLine Nevograd.