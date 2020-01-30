Лук, стрелы и арбалет — с сегодняшнего дня в арсенале охотников России
Поправки к Закону «Об оружии», разрешающие охотиться с луком и арбалетом, вступили 30 января в силу на территории России.
Для того чтобы почувствовать себя Робином Гудом, нужно получить охотничий билет и разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия, а сам лук и арбалет – поставить на учет в Росгвардии.
Отметим, что сила дуги лука должна составлять более 27 кгс (килограмм-сил) либо иметь механизм фиксации упругих элементов в напряженном состоянии (арбалет), сила дуги (дуг) которого превышает 43 кгс.
Перед тем, как получить разрешение на хранение и ношение оружия, нужно получить лицензию на приобретение охотничьего оружия, купить его и уже затем подать заявку на разрешение.
Для получения лицензии нужно предоставить:
- документы о прохождении соответствующей подготовки и периодической проверки знания правил безопасного обращения с оружием;
- медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к владению оружием;
- медицинское заключение об отсутствии в организме наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов.