Лук, стрелы и арбалет — с сегодняшнего дня в арсенале охотников России

Поправки к Закону «Об оружии», разрешающие охотиться с луком и арбалетом, вступили 30 января в силу на территории России.

Для того чтобы почувствовать себя Робином Гудом, нужно получить охотничий билет и разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия, а сам лук и арбалет – поставить на учет в Росгвардии.

Отметим, что сила дуги лука должна составлять более 27 кгс (килограмм-сил) либо иметь механизм фиксации упругих элементов в напряженном состоянии (арбалет), сила дуги (дуг) которого превышает 43 кгс.

Перед тем, как получить разрешение на хранение и ношение оружия, нужно получить лицензию на приобретение охотничьего оружия, купить его и уже затем подать заявку на разрешение.

Для получения лицензии нужно предоставить:



