Lexus за три миллиона угнали у фитнес-клуба в Красносельском районе. Бежать оказалось не за кем

Решение пару часов позаниматься спортом в середине недели стало роковым для жительницы Тосненского района. После тренировки в фитнес-клубе Sportlife на юго-западе Петербурга женщина обнаружила, что неизвестные угнали её чёрный Lexus.

Как стало известно «Фонтанке», поздним вечером 29 января у спортивного комплекса на Маршала Захарова, 14, владелица автомобиля торопливо набрала «112» и сообщила, что машину за три миллиона рублей на парковке найти не может. 51-летняя директор небольшой фирмы регулярно приезжала заниматься сюда из Ленобласти и такого не ожидала. Оперативники приехали через полчаса и обнаружили, что найти угонщиков будет сложно: место происшествия не попадает на камеры, а в машине не установлены системы слежения.

Уголовное дело возбудили уже за полночь по статье 158, ч. 4, – кража в особо крупном размере. Если угонщиков удастся найти, им грозит до десяти лет лишения свободы.



