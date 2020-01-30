«Единое европейское пространство данных». Евросоюз разрабатывает единые правила обмена информацией о гражданах

Еврокомиссия разрабатывает единые правила и стандарты обмена данными между странами Евросоюза. Как сообщают «Ведомости» 30 января, создатели концепции задумали создать «единое европейское пространство данных» и уверены, что это увеличит конкурентоспособность европейских IT-компаний в борьбе с коллегами из США и Китаем.

Документ будет представлен к рассмотрению 19 февраля. Если он будет принят, то государства, входящие в Евросоюз, должны будут бесплатно предоставлять статистические, географические и финансовые данные компаниям из ЕС, указано в проекте.

«Помимо этого, страны должны будут прийти к единообразию в описании данных о промышленности, здравоохранении, энергетике и автомобильной индустрии. Новая правовая база позволит странам – членам ЕС обмениваться собранными сведениями, предполагают авторы 25-страничного документа», – сообщает издание.













