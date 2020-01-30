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Происшествия
30.01.2020 09:11
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Центр «Э» собрал «правых» участников драки на Конюшенной. С одним уже хорошо знакомы

Сотрудники Центра «Э» петербургского главка МВД к 30 января выловили всех участников драки на Конюшенной площади, произошедшей в минувшее воскресенье. Один из них – 19-летний Никита Ковалёв – уже известен по истории с избиением девушек в «Этажах». 

Напомним, ночью 26 января в центре Петербурга группа молодых людей, выйдя на угол Большой Конюшенной улицы и Конюшенной площади, встретила компанию, в которой парням особо не понравился 26-летний мужчина. Его ударили и залили из газового баллончика. Было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, в котором появился ещё один пострадавший от перцовки. Жесты и одежда нападавших, которые попали в объектив камеры видеонаблюдения, явно говорили об их правых взглядах.

Так и вышло. По данным ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), сотрудники отдела по борьбе с экстремизмом в течение трёх дней собрали всех молодчиков. Их девять, восемь – несовершеннолетние. Все они якобы связаны с петербургской группировкой правого толка FirstLine Nevograd, которая в последнее время нередко мелькает в сводке происшествий. Год назад ребята устроили потасовку на платформе «Обводного канала». Разумеется, с газом. А в начале декабря 2019-го участники FirstLine Nevograd, как полагает следствие, напали на девушек, которые показались им лесбиянками. 

К слову, в драке на Конюшенной и истории в «Этажах» фигурирует один и тот же – единственный совершеннолетний среди своей тусовки. Это 19-летний Никита Ковалёв, первокурсник Северо-Западной академии государственной службы. Любопытно, что сразу после его задержания в декабре группировка открестилась от своего участника. В их паблике «ВКонтакте» было заявлено следующее: 


«Являясь представителями сильного пола, знакомыми с понятиями чести и достоинства, мы не стали бы поднимать руку на девушку. Наши моральные устои, основанные на традиции, уважении и мужественности, не позволили бы нам сделать такого с представительницами слабого пола. Кроме того, с уверенностью можем заявить, что задержанные молодые люди (на фото ниже) нам не знакомы!» 

Далее авторы заявляют, дескать, да, может, Ковалёв и Ко были подписаны на их паблик, но отношения к движению не имеют. Ради справедливости стоит отметить, что в этот раз молодой человек проходит по делу в качестве свидетеля. Били и заливали газом на площади юноши 15 и 16 лет. Одного отпустили под подписку, второго просто отпустили в силу возраста.

 


© Фонтанка.Ру
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