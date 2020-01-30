Sayonara, детка. В Челябинске отменили концерт рэпера Элджея, на которого жаловался в прокуратуру депутат

Об отмене концерта рэпера Элджея в Челябинске, который был назначен на 15 марта этого года, сообщили организаторы на странице мероприятия во «ВКонтакте».

Как пишет 30 января «Медуза», местный депутат Андрей Зеленин направил жалобы в прокуратуру, ФАС, МВД, министерство культуры и управление Роскомнадзора с требованием проверить творчество музыканта на пропаганду наркотиков. Сами организаторы называют другие причины отмены: якобы, менеджеры музыканта не заключили вовремя договор на аренду зала – дворец спорта «Юность» в Челябинске.

«Насколько я понимаю, дворец спорта мог отменить концерт под давлением общественности. Давно планировались эти концерты, во всех больших городах, если бы были какие-то проблемы с площадкой, найти другую не было бы проблемой», — заявил директор челябинского отделения «Кассы.ру» Илья Белов.

В конце 2018 года по всей России были сорваны несколько десятков музыкальных концертов. Чаще всего отменялись выступления групп IC3PEAK и «Френдзона», а также рэперов Хаски и Элджея. Региональные прокуратуры утверждали, что выступления сорвались по вине самих организаторов.



