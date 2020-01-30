Астрономы с земли смогли детально рассмотреть поверхность солнца. Первые фото и видео

Наземный солнечный телескоп Национального научного фонда США (NSF) — DKIST — смог сделать самые детальные снимки поверхности солнца в истории наблюдений. Максимальное приближение – объекты размером до 30 км.

The NSF's Inouye Solar Telescope provides unprecedented close-ups of the sun’s surface, but ultimately it will measure the sun’s corona – no total solar eclipse required. ?



More: https://t.co/UsOrXJHaY1 #SolarVision2020 pic.twitter.com/DO0vf9ZzKC — National Science Foundation (@NSF) January 29, 2020





Как сообщает 30 января «Коммерсант», полученные данные, уверены ученые, помогут им продвинуться в понимании и прогнозировании активности солнца.

«На сделанном снимке виден крупный план поверхности Солнца с «кипящей» плазмой. «Клетчатая структура» поднимается изнутри звезды, уходя внутрь на внешней стороне. Таким образом энергия курсирует из внутренних областей в периферию», – сообщает издание.

DKIST установлен на вершине спящего вулкана Халеакала на Гавайях. С его помощью ученые планируют сделать детальную карту поверхности звезды, ее атмосферных полей и короны, а также объяснить вспышки на поверхности Солнца.



