Ночью полиция разнимала драку на Невском. Конфликтующие плохо стояли на ногах и охотно сдались

Полицейский патруль прекратил завязавшуюся драку в центре Петербурга. Видео конфликта с развязкой появилось в соцсетях утром 30 января. Автор ролика указал, что всё происходило около двух ночи на пересечении Невского проспекта и набережной канала Грибоедова.

На кадрах – шестеро. Конфликтуют двое, участник в шапке с помпоном в какой-то момент достаёт из-за пазухи что-то вроде телескопической дубинки, законодательно запрещённой. Второго оттаскивает женщина. Стычка длится недолго: вскоре на Невский выруливает патрульный микроавтобус, мужчина с помпоном жестом просит полицию остановиться. Машина тормозит, из неё выходят сотрудники правопорядка и после недолгого выяснения обстоятельств забирают всех участников.

«Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сказали, что заявка по поводу конфликта не поступала в дежурную часть.



