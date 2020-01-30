Происшествия
Коронавирус теперь и в Тибете. В Китае количество жертв выросло до 170 человек
Почти 8 тысяч человек попали в стационары КНР с диагнозом коранавирус. Болезнь нашли почти во всех регионах страны.
Количество зараженных к утру 30 января, как пишут РИА Новости, достигло 7 711, первый случай заражения зафиксирован в Тибете, сообщил государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.
«Тибет был последним регионом страны, где ранее не фиксировали случаев заболевания пневмонией, вызванной новым типом коронавируса», – сообщает агентство.
Еще вчера сообщалось о 5 974 заболевших и 132 умерших.
Справка:
Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань, расположенном в центральной части страны (провинция Хубэй), возбудителем которой стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV, началась в конце декабря. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване; а также в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Германии, Финляндии.