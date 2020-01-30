Коронавирус теперь и в Тибете. В Китае количество жертв выросло до 170 человек

Почти 8 тысяч человек попали в стационары КНР с диагнозом коранавирус. Болезнь нашли почти во всех регионах страны.

Количество зараженных к утру 30 января, как пишут РИА Новости, достигло 7 711, первый случай заражения зафиксирован в Тибете, сообщил государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.

«Тибет был последним регионом страны, где ранее не фиксировали случаев заболевания пневмонией, вызванной новым типом коронавируса», – сообщает агентство.







Еще вчера сообщалось о 5 974 заболевших и 132 умерших.



