У Никольского кладбища дорогу на работу «Тигуану» преградил забор. Водитель в больнице

Женщина-водитель попала в больницу после утреннего ДТП у Невы.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и области, авария произошла рядом с заправкой ПТК и Никольским кладбищем на проспекте Обуховской Обороны, 3. 33-летняя женщина за рулем «Фольксвагена Тигуана», двигаясь от площади Александра Невского в сторону Обводного канала, наехала на бетонный разделитель направлений.

Водитель с тяжелыми травмами была госпитализирована.



