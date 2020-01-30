Туман, облака, снег. Все в одном флаконе погодных «духов» Петербурга

Северная столица в четверг, 30 января, опять не увидит солнца из-за плотной пелены облаков. Местами пройдет снег.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», Петербург снова ждет пасмурная погода, возможен туман.

Ночью местами небольшой снег, днем без существенных осадков.

Температура воздуха ночью 0...-2 гр., днем она будет около нуля : +1...-1 гр. На дорогах гололедица.





Атмосферное давление будет мало меняться. Ветер юго-восточный, восточный умеренный.



