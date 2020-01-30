МВД ищет российских Холмсов для противодействия мошенникам в сфере ОСАГО

Полиция России готова привлекать частных детективов к поиску и разработке мошенников на рынке ОСАГО. Чтобы легализовать эту работы Российский союз автостраховщиков (РСА) вместе с ЦБ готовы предложить соответствующие поправки в законодательство.

Сейчас РСА и регулятор прорабатывают изменения в законодательство, которые позволят сделать собираемые частными детективами доказательства доказательствами в судебных процессах. Сейчас, как пишут «Известия» 30 января, они не имеют процессуального статуса.

«Услуги частных детективов стоят дорого, что может создать проблемы для самих страховщиков — привести к еще большей убыточности ОСАГО, предупреждают эксперты. Лицензированием деятельности частных детективов занимается Росгвардия», – сообщает издание.







ЦБ чуть раньше опубликовал рейтинг самых опасных регионов в России с точки зрения ОСАГО. В «красную» зону попал юг России – Краснодарский край, Дагестан, Чечня и другие.







