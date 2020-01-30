У развязки на КАД «Рено» «намотало на столб». Основной удар пришелся на пассажирку

Два человека пострадали в ночном ДТП в Кировском районе Петербурга. ГИБДД предстоит выяснить почему водитель «Рено» не справился с управлением на повороте.

Как сообщает пресс-служба дорожной полиции 30 января, авария произошла в 01:30 у дома 125 по проспекту Народного Ополчения. 29-летний мужчина за рулем «Рено Логан» вылетел с дороги на газон, совершив наезд на бордюрный камень, а потом и наезд на ограждение и столб.

«В результате ДТП водитель получил травмы средней степени тяжести, а его пассажир – женщина 1988 г.р. – тяжелые травмы», – сообщает пресс-служба ГИБДД.







По факту ДТП проводится проверка.







