Помилованную Владимиром Путиным израильтянку Нааму Иссахар увезет из Москвы премьер Израиля Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньях 30 января в Кремле обсудит с президентом России предложенную Трампом «сделку века», а также примет участие в заседание Совета по развитию местного самоуправления. После этого на самолете президента Израиля увезет из российской столицы помилованную накануне Иссахар.
О том, что он выразил желание лично лично увезти её из России журналистам сообщил адвокат Иссахар Алексей Добрынин, пишет 30 января газета «Ведомости».
«Господин Нетаньяху хочет забрать ее лично», — сказал адвокат.
Адвокат добавил, что в будущем девушка сможет вернуться в Россию, никаких санкций в отношении нее нет.
Как писала «Фонтанка» Путин подписал указ о помиловании Иссахар 29 января после того как израильтянка 26 января подписала ходатайство о помиловании.
«Премьер Израиля поблагодарил президента России за помилование гражданки Израиля Наамы Иссахар, приговоренной в России к 7,5 года заключения за хранение и контрабанду наркотиков», – сообщает издание.
Справка:
Иссахар задержали в аэропорту «Шереметьево» в 2019 г. Она летела рейсом из Дели в Тель-Авив с пересадкой в Москве. В ее рюкзаке полицейские обнаружили около 9 г. гашиша. Фактически она согласилась только с фактом обнаружения запрещенного вещества в ее рюкзаке. Несмотря на объяснения девушки, Мособлсуд 19 декабря 2019 г. не стал пересматривать приговор.