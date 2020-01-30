Помилованную Владимиром Путиным израильтянку Нааму Иссахар увезет из Москвы премьер Израиля Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньях 30 января в Кремле обсудит с президентом России предложенную Трампом «сделку века», а также примет участие в заседание Совета по развитию местного самоуправления. После этого на самолете президента Израиля увезет из российской столицы помилованную накануне Иссахар.

О том, что он выразил желание лично лично увезти её из России журналистам сообщил адвокат Иссахар Алексей Добрынин, пишет 30 января газета «Ведомости».

«Господин Нетаньяху хочет забрать ее лично», — сказал адвокат.







Адвокат добавил, что в будущем девушка сможет вернуться в Россию, никаких санкций в отношении нее нет.





Как писала «Фонтанка» Путин подписал указ о помиловании Иссахар 29 января после того как израильтянка 26 января подписала ходатайство о помиловании.