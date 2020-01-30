Полмиллиарда выплатит Facebook за сбор биометрических данных пользователей

Миром и деньгами решили закончить спор с жителями штата Иллинойс в Facebook. Американская компания готова выплатить 550 миллионов долларов для урегулирования коллективного иска, поданного из-за использования технологии распознавания лиц.

Как сообщают 30 января РИА Новости со ссылкой на New York Times компания уже обещала, что откажется от указанной технологии. Теперь в рамках мирового соглашения она выплатит 550 миллионов долларов истцам из Иллинойса и оплатит их судебные издержки.

Разбирательство продолжается с 2015 года, когда жители указанного штата обвинили Facebook в нарушении закона о сборе биометрических данных. Попытка компании в 2019 году через федеральный апелляционный суд в США отклонить иск не привела к успеху.

Накануне входящая в компанию одноименная социальная сеть сообщала, что позволит пользователям редактировать или полностью удалить информацию, которую получает о них от сторонних ресурсов.



