Происшествия
Полмиллиарда выплатит Facebook за сбор биометрических данных пользователей
Миром и деньгами решили закончить спор с жителями штата Иллинойс в Facebook. Американская компания готова выплатить 550 миллионов долларов для урегулирования коллективного иска, поданного из-за использования технологии распознавания лиц.
Как сообщают 30 января РИА Новости со ссылкой на New York Times компания уже обещала, что откажется от указанной технологии. Теперь в рамках мирового соглашения она выплатит 550 миллионов долларов истцам из Иллинойса и оплатит их судебные издержки.
Разбирательство продолжается с 2015 года, когда жители указанного штата обвинили Facebook в нарушении закона о сборе биометрических данных. Попытка компании в 2019 году через федеральный апелляционный суд в США отклонить иск не привела к успеху.
Накануне входящая в компанию одноименная социальная сеть сообщала, что позволит пользователям редактировать или полностью удалить информацию, которую получает о них от сторонних ресурсов.
Справка:
Компания Facebook и одноименная соцсеть была основана 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом. Штаб-квартира Facebook находится в Калифорнии. Facebook владеет рядом других популярных сервисов, таких как Messenger, Instagram, WhatsApp.