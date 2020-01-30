В Пушкине за два часа нашли сбившего на пешеходном переходе мужчину

Полиция Петербурга второй день подряд занимается поиском водителей, которые сбегают с места ДТП с пострадавшими. На этот раз молодой человек, взявший покататься машину отца, отправил в больницу предпенсионера.

Как сообщает 30 января пресс-служба ГИБДД по Петербургу и области, сама авария произошла накануне около 20.00 в городе Пушкин на пересечении Петербургского шоссе и ул Генерала Хазова. Машина сбила мужчину на вид лет 50, когда он переходил дорогу по пешеходному переходу, после чего водитель поспешил уехать с места ДТП. Пострадавшего скорая увезла в больницу с тяжелыми травмами.

«Около 22:45 был установлен номер автомобиля и адрес владельца. Автомобиль «Субару Импреза» обнаружили со свежими следами повреждений. Водителем оказался сын владельца автомобиля. Проводятся следственные мероприятия», – сообщает пресс-служба.







Сотрудники полиции в ночь с 28 на 29 января искали и нашли водителя «Дэу Нексия», который сбил на улице Ярослава Гашека пенсионерку. Женщина скончалась от полученных травм в больнице. Водителем оказался 18-летний парень, который получил права с декабре 2019 года и к середине января уже получить несколько протоколов за нарушение правил дорожного движения.







